Svi se pitaju ko je devojčica od koje se Monika Beluči nije odvajala u Kanu

Monika Beluči pojavila se na promociji filma „The Birthday Party“ (Rođendanska zabava) na Kanskom festivalu.

Ovaj film je režirala francuska rediteljka Lea Misijus, a italijanska diva igra jednu od glavnih uloga, ali nije jedina zvezda tog filma.

Beluči je pokrenula veliku pompu čim je došla u Kan, a ljudi su se pitali ko je devojčica od koje se nije odvajala.

U pitanju je francuska glumica Tovba El Garši koja ima samo 11 godina. Tumači ulogu Ide u pomentom trileru, uz Moniku Beluči i Bastijena Bujona. Osvojila je i publiku i filmske kritičare, ali gluma nije njen jedini talenat.

Svi se pitaju ko je devojčica od koje se Monika Beluči nije odvajala u Kanu

Tovba El Garši je izuzetno nadarena i za sport. Postala je prva francuska sportistkinja koja je osvojila titulu svetskog šampiona na Svetskom prvenstvu u džiju-džicuu za mlade u Abu Dabiju.

Nakon premijere u Kanu, gde je film nagrađen ovacijama koje su inače postale čak i uobičajen prizor na festivalu, direktor manifestacije Tjeri Fremo insistirao je da se upravo ovoj devojčici dodeli mikrofon kako bi se obratila publici.

„Pa, nemam baš mnogo toga da kažem, ali iskreno, presrećna sam. Želela bih da se zahvalim Lei (rediteljka filma) što je izabrala baš mene. Takođe, želim da se zahvalim i svim glumcima, onima koji su bili veoma dobri prema meni i mnogo duhoviti. I hvala svima. Eto, to je to“., rekla je mlada glumica.

Tovba El Garši je očarala sve ne samo talentom već i prirodnošću, ali i samopouzdanjem. Komentariše se da je ukrala šou celoj ekipi, pa i Moniki Beluči koja je sa oduševljenjem posmatrala o slušala mladu koleginicu.

zaječaronline.com/K.K.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!