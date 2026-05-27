Teodosić i zvanično preuzima sportski sektor Zvezde

Miloš Teodosić se vraća na Mali Kalemegdan i preuzima rukovođenje kompletnim sportskim sektorom Crvene zvezde.

Teodosić, koji iza sebe ima godinu dana pauze nakon što se u finišu prošle sezone bio aktivno uključio u sklapanje tima za tekuću takmičarsku godinu, vraća se se u klub i to na poziciju na kojoj su ga mnoge pristalice crveno-belih i priželjkivale.

Navijači nakon eliminacije u polufinalu plej-ofa ABA lige žele promene, a očekuje se da Teo bude čovek koji će donositi glavne odluke kada je reč o igračkom kadru.

Prvi posao koji se pred njim nameće je pronalaženje i izbor glavnog trenera za sledeću sezonu.

zaječaronline.com

