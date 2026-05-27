SAD JE I VIP DŽABE? Panika sve veća pred Cecin koncert

Koncert Svetlane Cece Ražnatović zakazan za 6. jun u hali „Kraljevica“ sve više liči na estradni fijasko. Pre samo nekoliko dana pisali smo kako prodaja karata ide katastrofalno slabo. Pa su organizatori razmišljali da puste narod džabe kako bi izbegli sramotu poluprazne hale.

Sada se situacija dodatno zakomplikovala.

Umesto da smanje cene ili otkažu nastup, oni očajnički pokušavaju da spasu sliku događaja proširivanjem VIP zone i navodnim besplatnim mestima za „odabrane“.

Kako se saznaje iz organizacije, situacija je toliko loša da su primorani da dele VIP karte džabe kako bi hala izgledala što punije.

Ceca je na Instagramu reagovala porukom „LAŽ!!!“, ali nova dešavanja samo su dolila ulje na vatru. Da li je pevačica negirala slabu prodaju ili pak besplatan ulaz?

Čini se da ni sama ne kontroliše više situaciju.

Ona očigledno nije navikla da svoju publiku čašćava, ali ovog puta nije do nje i to sva sreća. Organizatori su ti koji su primorani da puste publiku za džabe kako nastup ne bi totalno propao.

U Zaječaru se već naveliko priča da je koncert na ivici propasti.

Neki kažu da su karte krenule da se pomeraju tek nakon što se pročulo za besplatne VIP i obične ulaznice. To najbolje pokazuje koliko je interesovanje za Cecu opalo u poslednje vreme.

Organizatori su u očaju – bolje puna hala džabe nego poluprazna uz plaćene karte.

Panika pred koncert je na vrhuncu, a do 6. juna ostaje još samo nekoliko dana da se situacija nekako spase.

Koji je sledeći korak menadžmenta, ostaje da ispratimo.

