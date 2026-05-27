OPREZ TOKOM VRUĆINA! Klima izaziva crvenilo i suve oči, a mnogi ignorišu prve simptome!

Mnogi tokom leta spas od vrućine traže u klimatizovanim prostorijama, ali dugotrajan boravak pod klimom može da ima i neželjene posledice po oči.

Peckanje, svrab, crvenilo i osećaj peska u očima neki su od simptoma koji mogu da se jave kada vazduh postane previše suv.

Sindrom suvog oka nastaje kada oči ne proizvode dovoljno suza ili kada suze prebrzo isparavaju.

Na njegov razvoj mogu da utiču starenje, hormonske promene, dugotrajan rad za računarom, pojedini lekovi, autoimune bolesti, ali i faktori iz okruženja, poput suvog vazduha i vetra.

Prema rečima dr Parvin Rani, oftalmologa iz bolnice Fortis u Ludijani, klima-uređaji mogu značajno da doprinesu ovom problemu.

– Klima uklanja vlagu iz vazduha i snižava nivo vlažnosti u prostoriji. Takvo okruženje ubrzava isparavanje suznog filma koji štiti površinu oka. Kada se taj zaštitni sloj istanji, oči postaju podložnije iritaciji i isušivanju. Problem može da bude izraženiji kod osoba koje već imaju sindrom suvog oka, nose kontaktna sočiva ili provode mnogo vremena ispred ekrana – objašnjava doktorka.

Koji simptomi mogu da se jave?

Kako navodi dr Rani, kada su oči isušene, mogu da se pojave sladeći simptomi:

-peckanje

-svrab

-crvenilo

-osećaj stranog tela u oku

-pojačana osetljivost na svetlost

-povremeno zamućen vid

– Dodatni problem mogu da predstavljaju i loše održavani klima-uređaji. U filterima i ventilacionim kanalima mogu da se zadržavaju plesni, bakterije i drugi nadražujući faktori koji kod osetljivih osoba mogu da pogoršaju upalu i alergijske reakcije – dodaje oftalmolog.

Kako zaštititi oči?

Stručnjaci savetuju da strujanje vazduha iz klime ne bude usmeren direktno ka licu. Korisno može da bude i održavanje odgovarajuće vlažnosti vazduha u prostoriji, posebno ako klima radi tokom većeg dela dana.

– Ukoliko se crvenilo, peckanje, bol ili zamućen vid uporno javljaju tokom boravka u klimatizovanom prostoru, potrebno je javiti se oftalmologu kako bi se utvrdio uzrok tegoba i po potrebi započelo lečenje – savetuje dr Rani.

Istraživanje objavljeno 2025. godine pokazalo je da osobe koje provode više vremena u klimatizovanim prostorijama imaju izraženije simptome suvog oka i smanjenu proizvodnju suza. Autori navode da klima smanjuje vlažnost vazduha i povećava strujanje vazduha, što može da ubrza isušivanje površine oka.

Zajerčaronline/E.B./Onlymyhealth

