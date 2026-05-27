SAŠA MIRKOVIĆ ČESTITAO BAJRAM PRIPADNICIMA ISLAMSKE VEROISPOVESTI: „Zdravi i srećni bili!“

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, oglasio se na svom Instagram profilu povodom današnjeg verskog praznika koji obeležavaju pripadnici islamske veroispovesti.

– Svim dragim ljudima islamske veroipovesti česitram Bajram. Zdravi i srećni bili – napisao je Saša Mirković.

O BAJRAMU

Bajram je jedan od najvažnijih praznika u islamu. Nakon meseca posta – Ramazana, vernici proslavljaju Bajram uz molitvu. Zajedničke obroke i darivanje. Tradicionalno, mlađi posećuju starije, traže oprost i dele ljubav.

Tokom ovog dana se jede u znak obožavanja Alaha, dok su vrste hrane koje karakterišu ovaj praznik sarme i baklave.

Bajram se čestita rečima „Bajram šerif mubarek olsun“, što u prevodu znači: „Neka je plemeniti Bajram blagoslovljen“.

Odgovara se: „Allah razi olsun“, što u prevodu znači: „Neka je Bog zadovoljan“. Uživajte u slatkišima, baklavi i radosti koju ovaj praznik donosi!

