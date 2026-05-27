To nema niko drugi u Evropi! Vučić: Za dva meseca humanoidni roboti u Srbiji
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, četvrtog dana petodnevne zvanične posete Kini, posetio je Inovacioni centar fabrike Mint.
“Čestitam građanima Srbije, potpisali smo 950 miliona evra investicija u Srbiju!”, poručio je Vučić, i dodao da prva faza sklapanja robota u Srbiji kreće već od 15. jula.
Kako kaže predsednik, to će nas staviti daleko iznad svih ostalih.
“Tako nešto nema niko drugi u Evropi. Druga faza je data fabrike, trening fabrike, gde će robote učiti da skuvaju kafu, pripreme doručak. Treća faza je sa upotrebom veštačke inteligencije, to je najviši nivo. Mi ćemo za dva meseca imati humanoidne robote. Niko ih u Evropi nema. Mnogo sam srećan”, rekao je predsednik.
Zaječaronline/Tanjug/I.R.
