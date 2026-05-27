MUP IZDAO HITNO UPOZORENJE! Ako vas pozovu i kažu OVO – odmah spustite slušalicu i prijavite na 192

Pripadnici Policijske uprave u Nišu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, intenzivno rade na rasvetljavanju pokušaja prevare u kojoj su na meti bili uglavnom stariji građani. Kako se sumnja, nepoznate osobe su telefonom pozivale građane i predstavljale se kao osobe koje imaju hitne informacije o njihovim članovima porodice.

Prema navodima policije, prevaranti su žrtvama govorili da su im ćerke ili sinovi teško povređeni u saobraćajnim nesrećam. Nakon čega su od njih tražili novac ili zlato navodno za hitno lečenje i medicinske troškove. Na taj način pokušavali su da iskoriste strah i uznemirenost građana kako bi došli do vrednih stvari i novca.

Iz Policijske uprave podsećaju da su početkom maja, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, već uhapšene dve osobe zbog sumnje da su na sličan način počinile krivična dela prevare. Istraga u ovom slučaju se nastavlja. A policija radi na identifikaciji svih osoba koje bi mogle biti povezane sa ovim pokušajima obmane građana.

Nadležni su još jednom apelovali na građane, posebno starije osobe. Da budu oprezni i da ne predaju novac nepoznatim ljudima bez prethodne provere informacija. Građanima je savetovano da svaki sumnjiv poziv odmah prijave Policijskoj upravi u Nišu ili najbližoj policijskoj stanici pozivom na brojeve 064/892-4510 i 192.

