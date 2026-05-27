Vučić u Šangaju: Grad ga impresionira, ali odnosi Srbije i Kine još više

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se iz Šangaja porukom koja je privukla veliku pažnju javnosti. Sa obale reke Huangpu poslao je snažnu poruku o razvoju Narodne Republike Kine i odnosima dve zemlje.

– Na obali reke Huangpu u Šangaju. Samo da u jednom kadru vidite kako i kojom brzinom ovaj grad i NR Kina napreduju. Ponosan na naše prijateljstvo i ugled koji Srbija ovde uživa, poručio je on.

Podsetimo, Vučić je danas u Đasingu prisustvovao potpisivanju više investicionih sporazuma između Srbije i vodećih kineskih kompanija, vrednih više od 940 miliona evra. Novi ugovori donose ulaganja u Loznicu, Šabac, Novi Sad, Niš i Zrenjanin, kao i otvaranje oko 1.650 novih radnih mesta.

Tokom posete, Vučić je prisustvovao i otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra, koji će biti namenjen programima razmene mladih iz Srbije i Kine. U okviru centra planirane su studijske posete, radionice i edukativni programi za studente i mlade iz Srbije.

Najveće investicije najavile su kineske kompanije iz automobilske i tehnološke industrije, među kojima su Mint Grup i Linglong Tire, čime je dodatno potvrđena ekonomska saradnja Srbije i Kine.

