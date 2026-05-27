Dušan Vlahović dao obećanje Juventusu i ispunio ga
Srpski fudbaler Dušan Vlahović još uvek ne zna gde će igrati naredne sezone. Vreme prolazi, a Srbin još uvek ništa nije potpisao, ne samo za Juventus, već ni za neki drugi klub, a interesovanja je mnogo.
U Torinu se još uvek nadaju da bi moglo da dođe do dogovora, ali kako svaki dan prolazi, tako su šanse sve manje i manje.
Direktor Juventusa Damijano Komoli govorio je upravo o tome.
– Voleli bismo da zadržimo našeg napadača, ali sada sve zavisi od Dušana i njegovog oca.
Dodao je Komoli i da je Vlahović održao datu reč i nije potpisao ni za koga tokom zime.
– Oko Božića smo Dušan i ja seli u moju kancelariju i tada mi je obećao da neće u januaru potpisati ni za koga. Tako je i uradio – otkrio je Komoli.
Zajerčaronline/Alo/I.R.
