OTKRIVENO U KOM BUGARSKOM GRADU ĆE BITI ODRŽANA EVROVIZIJA 2027. Ovo je bilo i OČEKIVANO

Jubilarna, sedamdeseta po redu “Pesma Evrovizije“, koja je održana u Beču, ostaće upamćena po istorijskom trijumfu Bugarske. Predstavnica ove zemlje, muzička zvezda Dara, pomela je konkurenciju i odnela pobedu sa numerom “Bangaranga“.

Pesma je brzinom svetlosti osvojila evropsku publiku i postala apsolutni viralni hit na svim društvenim mrežama.

Nakon proglašenja pobednika, Dara je dočekana u Sofiji uz spektakularne scene i ovacije hiljada fanova, a pažnja javnosti odmah se usmerila na ključno pitanje – u kom bugarskom gradu će biti održana “Pesma Evrovizije” naredne godine. Za razliku od prethodnih godina, kada su zemlje domaćini organizovale višemesečna nadmetanja između više gradova kandidata, ovoga puta dileme nije bilo. Milena Milotinova, generalna direktorka nacionalne televizije BNT, potvrdila je da je odluka doneta brzo i jednoglasno.

“Vidimo se sledeće godine u Sofiji”, kratko je poručila na konferenciji za medije.

Sofija od starta bila apsolutni favorit

Prema pisanju uglednog evrovizijskog portala esc-kompakt.de, glavni grad Bugarske je od samog početka važio za apsolutnog favorita za domaćinstvo. Sofija, kao metropola sa oko 1,3 miliona stanovnika, bez problema ispunjava sve rigorozne standarde i uslove koje Evropska radiodifuzna unija (EBU) zahteva od organizatora ovako zahtevnog planetarnog događaja.

Ključni aduti glavnog grada Bugarske koji garantuju vrhunsku organizaciju su:

Vrhunska dvorana: Grad raspolaže modernom dvoranom “Arena Sofia”, koja nudi više od 10.000 sedećih mesta. Arena poseduje sve tehničke uslove neophodne za najkompleksniju scensku produkciju, uključujući visok plafon i prostrane produkcijske zone.

Smeštajni kapaciteti: Kao turistički i poslovni centar, Sofija poseduje bogat hotelski kapacitet spreman da primi na desetine hiljada evrovizijskih fanova i delegacija.

Infrastruktura i logistika: Ukoliko se ukaže potreba za dodatnim prostorom za prateće manifestacije i medijske aktivnosti, prostrani novinarski centar mogao bi da bude smešten u obližnjem kompleksu “Sofia Tech Park”.

Burgas otpao zbog logistike: Aerodrom i vansezonski letovi presudili

Kao jedina moguća alternativa glavnom gradu u domaćim medijima pominjao se Burgas, poznati grad na obali Crnog mora. Iako je ovaj primorski centar nudio izuzetno atraktivnu atmosferu i potpuno drugačiji ambijent za letnji spektakl. Detaljna analiza pokazala je da Burgas u ovom trenutku nema dovoljno razvijenu infrastrukturu za događaj ovakvog obima.

Najveći kamen spoticanja za Burgas bili su ograničeni avio-letovi van turističke sezone, kao i znatno manji kapacitet tamošnjeg aerodroma. Sa druge strane, Sofija ima najbolju međunarodnu povezanost u zemlji sa aerodromom koji punim kapacitetom funkcioniše tokom cele godine. Takođe, upravo se u glavnom gradu nalaze sve ključne medijske kuće. Vodeće produkcijske kompanije i državne institucije, što će znatno olakšati organizaciju 71. Evrovizije.

