ALARM ZA SRBIJU, EVROPA VEĆ BROJI MRTVE: Vreli talas iz Afrike prži asfalt, a nevidljiva opasnost u maju vreba sve

Ekstremni toplotni talas izazvan “Super El Ninjom” pogodio je Evropu krajem maja, usmrtivši sedmoro ljudi u Francuskoj i oborivši temperaturne rekorde u Londonu.

U Beogradu je aktiviran žuti meteo-alarm zbog 32°C, dok stručnjaci upozoravaju da nagli prelaz iz hladnog vremena u tropske temperature, uzrokovan vrelim vazduhom iz Afrike, ozbiljno ugrožava zdravlje nepripremljenog stanovništva.

Tragični bilans u Francuskoj i rekordne temperature

Dok se Evropa suočava sa udarom koji su mediji najavili kao “Super El Ninjo”, najteža situacija je u Francuskoj gde je zabeleženo sedam smrtnih slučajeva.

Među žrtvama je i 28-godišnja devojka koja je preminula od hipertermije tokom fitnes trke u Lionu. Dok je 53-godišnji muškarac stradao na istoj trci, a još 16 učesnika je hospitalizovano.

Antropolog Boris Petrović izveštava iz Pariza da je glavni uzrok tragedija nagli skok temperature sa “skoro zimskih” na 35°C u roku od samo dve nedelje, na šta organizam građana nije bio adaptiran.

U Londonu se takođe beleže neuobičajeni temperaturni rekordi za ovo doba godine.

Ekspertska analiza: Zašto je maj postao “vrući jul”?

Meteorolog Milenko Jovanović, objašnjava da ovaj fenomen nije samo puko zagrevanje, već “disrupcija klime”.

Prema njegovim rečima, talas vreline dolazi iz Afrike preko zapadnog Mediterana. A efekat dodatno pojačavaju “toplotna ostrva” u velikim gradovima gde beton i asfalt isijavaju toplotu tokom cele noći.

“Trenutna srednja vrednost za maj u Beogradu je 18,2°C. A mi sada imamo temperature koje su za 5-6 stepeni iznad proseka. To ne znači da će ceo maj biti topliji. Već da moramo očekivati ekstremne i nagle promene kojima se moramo prilagoditi”, ističe Jovanović.

Stručnjaci za zdravstvenu politiku i meteorologiju preporučuju sledeće mere zaštite:

Pravilna hidratacija: Stručnjaci naglašavaju da obična voda nije dovoljna. Savetuje se konzumacija vode sa elektrolitima ili blago posoljene limunade (recept iz Indije) kako bi se nadoknadili minerali izgubljeni znojenjem.

Izbegavanje sunca: Boravak u zatvorenom od 11 do 17 časova.

UV indeks: Iako su temperature majske, UV indeks je visok kao u julu jer je sunce u zenitu, što zahteva adekvatnu zaštitu kože.

Hlađenje prostora: Držati prozore zatvorenim tokom dana, a otvorenim samo noću.

Šta nas čeka: Superćelijske oluje i nestabilno leto

Jovanović upozorava da ekstremne vrućine često rađaju druge ekstreme – superćelijske oluje.

Topliji vazduh prima više vodene pare, što stvara ogromnu energiju u atmosferi spremnu za pražnjenje u vidu razornih nepogoda.

Već od ponedeljka se očekuje “labilizacija” vremena sa pljuskovima i grmljavinom, prvo u zapadnoj Srbiji.

Građanima se savetuje oprez i praćenje zvaničnih upozorenja, uz napomenu da su dugoročne prognoze preko 10 dana i dalje nedovoljno pouzdane za precizno planiranje.

Zaječaronline/N.Š.

