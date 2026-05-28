Došlo do promene termina: Evo kada Srbija igra protiv Zelenortskih Ostrva

Prijateljska utakmica između fudbalera Srbije i Zelenortskih Ostrva igraće se u nedelju 31. maja, ali je početak meča pomeren sa 16.30 na 17 časova, saopštio je danas Fudbalski savez Srbije (FSS).

– Na molbu fudbalskih saveza Zelenortskih Ostrva i Portugala, a uz saglasnost Fudbalskog saveza Srbije i Evropske fudbalske unije (UEFA), došlo je do promene termina početka prijateljske utakmice, koja će biti odigrana u nedelju, 31. maja, u Lisabonu. Umesto prvobitno planiranog početka utakmice od 16 sati i 30 minuta, meč će početi u 17 časova, po srednjeevropskom vremenu – navodi se u objavi FSS.

Kako se navodi na sajtu FSS, izabranici selektora Veljka Paunovića kreću u subotu u poslepodnevnim satima put Lisabona, gde ih na stadionu Belenenseša očekuje prva provera u okviru ovog okupljanja i priprema za predstojeće izazove.

Zajerčaronline/Alo/I.R.

