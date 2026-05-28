Oglasio se AMSS: Teretna vozila satima čekaju na izlaz na graničnim prelazima

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Kelebija teretna vozila čekaju pet sati na izlaz.

Na graničnim prelazima Batrovci i Đerdap teretna vozila čekaju tri sata na izlaz, a na prelazima Sremska Rača, Srpska Crnja i Vatin čekaju po sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, prenosi Auto-moto savez Srbije (AMSS).

JP Putevi Srbije obaveštavaju javnost da će od 1. jula početi primena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja.

Iz ovog preduzeća pozivaju sve prevoznike koji još nisu uveli TAG uređaje u svoja vozila da to učine što pre, kako bi obezbedili brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbegli dodatne kazne.

Podsećaju i da je jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom sistemu naplate na obilaznici oko Beograda upravo registracija TAG uređaja na platformu Toll4All.

Zajerčaronline/Tanjug/I.R.

