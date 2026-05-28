Oglasio se AMSS: Teretna vozila satima čekaju na izlaz na graničnim prelazima
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Kelebija teretna vozila čekaju pet sati na izlaz.
Na graničnim prelazima Batrovci i Đerdap teretna vozila čekaju tri sata na izlaz, a na prelazima Sremska Rača, Srpska Crnja i Vatin čekaju po sat vremena.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, prenosi Auto-moto savez Srbije (AMSS).
JP Putevi Srbije obaveštavaju javnost da će od 1. jula početi primena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja.
Oglasio se AMSS: Teretna vozila satima čekaju na izlaz na graničnim prelazima
Iz ovog preduzeća pozivaju sve prevoznike koji još nisu uveli TAG uređaje u svoja vozila da to učine što pre, kako bi obezbedili brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbegli dodatne kazne.
Podsećaju i da je jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom sistemu naplate na obilaznici oko Beograda upravo registracija TAG uređaja na platformu Toll4All.
Oglasio se AMSS
Zajerčaronline/Tanjug/I.R.
ZAJEČARONLINE je vaš pouzdani izvor za najnovije vesti iz Srbije i regiona, uz aktuelne informacije iz svih oblasti života.
Predstavlja vaš prozor u svet informacija, donoseći vam brze, tačne i proverene vesti u svakom trenutku.
Sve vesti iz Hronike, Društva, Politike, Sporta i ostalih oblasti na jednom su mestu, proverene, tačne i dostupne u svakom trenutku.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar