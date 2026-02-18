VUČIĆ SE OBRATIO IZ NJU DELHIJA: Indija potvrdila učešće na Ekspu 2027!

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je danas imao izrazito prijateljski i sadržajan razgovor sa predsednikom Vlade Indije Narendrom Modijem u Nju Delhiju i istakao da je Indija potvrdila učešće na Ekspo izložbi 2027 u Beogradu.

“Sa Modijem je bio izrazito prijateljski i sadržajan sastanak i imam veliku vest za građane Srbije – Indija je bila jedina supersila, rekao bih, koja do sada nije potvrdila učešće na Ekspu i danas je premijer Modi jasno i nedvosmisleno rekao da Indija želi značajno učešće na Ekspu i da Indija dolazi na beogradski i srpski Ekspo. I to je prva velika i važna vest”, rekao je Vučić novinarima posle sastanka sa Modijem.

VUČIĆ SE OBRATIO IZ NJU DELHIJA

Naveo je da su takođe razgovarali kako da se unaprede odnosi dve zemlje i saradnja.

“Mi od 2017. nismo imali zasedanje međuvladinog komiteta za saradnju i doneo sam odluku i zamolio predsednika vlade Đuru Macutu i potpredsednika Sinišu Malog da se sa tim saglasi, da on (Macut) bude kopredsedavajući u ime Republike Srbije da bismo time pokazali koliki značaj pridajemo saradnji sa Indijom i to će već u petak biti prihvaćeno na sednici Vlade”, rekao je predsednik Vučić.

Naveo je da su u razgovoru definisali oblasti u kojima saradnja dve zemlje može da bude od izuzetnog značaja i istakao da su to pod broj jedan inovativne tehnologije.

“Dakle, pod brojem jedan, to je saradnja sa Indijom u inovativnim tehnologijama, veštačkoj inteligenciji, IT sektoru. Broj dva odbrambena industrija, broj tri poljoprivreda, ali i druge industrijske grane. Kad kažem poljoprivreda mislim i na sve ono što ide uz poljoprivredu, mislim na industriju veštačkih đubriva”, rekao je Vučić.

Predsednik je najavio da će u subotu ili nedelju da poseti fabriku Eliksir u Prahovu.

“Dakle, mislim da možemo velike poslove tu da postignemo. Mi u današnjem svetu, gde god da izvezemo municiju, uvek se neko ljuti. Ako izvezemo u Indiju, onda niko neće da se ljuti. Tako da smo i tu razgovarali kako i na koji način da rešavamo naše probleme, da nam fabrike rade, da nam magacini i stokovi ne budu puni”, rekao je predsednik Vučić.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.