Vučić razgovarao sa šeikom Mohamedom bin Zajedom: Glavne teme aktuelni izazovi širom sveta i situacija na Bliskom istoku, pozvao vladara UAE da poseti Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom.

– Sa šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom razgovarao sam o aktuelnim geopolitičkim izazovima, situaciji na Bliskom istoku. Kao i o daljem unapređenju izuzetnih bilateralnih odnosa Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, piše u objavi predsednika Vučića.

On je ponovio da Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo koje sa šeikom Bin Zajednom i UAE gradimo godinama, zasnovano na poverenju, poštovanju i zajedničkoj viziji razvoja i prosperitetne budućnosti za naše građane.

Vučić razgovarao sa šeikom Mohamedom bin Zajedom: Glavne teme aktuelni izazovi širom sveta i situacija na Bliskom istoku, pozvao vladara UAE da poseti Srbiju

– Istakao sam punu podršku našim prijateljima u UAE, uz želju da mir, stabilnost i bezbednost budu sačuvani u ovim složenim vremenima. Razmenili smo mišljenja o najvažnijim međunarodnim političkim pitanjima i potvrdili opredeljenost za nastavak bliske saradnje na obostranu korist naših zemalja i naroda. Sa posebnim zadovoljstvom pozvao sam šeika Mohameda bin Zajeda da poseti Srbiju. Uveren da će njegov dolazak dodatno osnažiti naše strateško partnerstvo, učvrstiti prijateljske veze i otvoriti prostor za nove zajedničke projekte od značaja za budućnost naših država.

Zajerčaronline/Alo/I.R.

ZAJEČARONLINE je vaš pouzdani izvor za najnovije vesti iz Srbije i regiona, uz aktuelne informacije iz svih oblasti života.

Predstavlja vaš prozor u svet informacija, donoseći vam brze, tačne i proverene vesti u svakom trenutku.

Sve vesti iz Hronike, Društva, Politike, Sporta i ostalih oblasti na jednom su mestu, proverene, tačne i dostupne u svakom trenutku. ZAPRATITE NAS I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA INSTAGRAM I FACEBOOK.