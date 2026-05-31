Zemljotres pogodio Srbiju! Evo gde je bio epicentar!

Sinoć, oko 22.31 sati, zemljotres je pogodio Čačak.

Potres koji se dogodio bio je jačine 2 stepena po rihteru, navodi Republički seizmološki zavod.

Epicentar zemljotresa registrovan je na dubini od 4 kilometara.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

Zajerčaronline/Alo/I.R.

