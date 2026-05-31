Toplo vreme širom Srbije: Temperatura do 30 stepeni, u pojedinim krajevima mogući pljuskovi
U Srbiji će u nedelju preovladavati promenljivo oblačno i veoma toplo vreme, uz duže sunčane intervale u većini krajeva. Tokom jutra ponegde se očekuje kratkotrajna kiša, uglavnom u centralnim i istočnim delovima zemlje, dok će tokom dana uslova za pljuskove sa grmljavinom biti pre svega u brdsko-planinskim predelima.
Duvaće severozapadni vetar, slab do umeren u jutarnjim časovima, a tokom dana povremeno pojačan. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 18 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 26 i 30 stepeni.
U Beogradu će dan početi uz promenljivu oblačnost i mogućnost prolazne kiše ili pljuska u pojedinim delovima grada. Veći deo dana biće pretežno sunčan i veoma topao, uz povremeno jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura iznosiće od 16 do 18 stepeni, a maksimalna oko 30 stepeni.
Tokom večeri i u noći između nedelje i ponedeljka ponovo će postojati uslovi za lokalne pljuskove, najpre u Vojvodini, a potom i južnije od Save i Dunava.
Prema izgledima vremena do 7. juna, Srbiju očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavine. Pojedini pljuskovi lokalno mogu biti intenzivniji i praćeni gradom. Krajem sedmice očekuje se kratkotrajna stabilizacija vremena, dok će se dnevne temperature uglavnom kretati od 25 do 30 stepeni.
Zajerčaronline/Alo/I.R.
