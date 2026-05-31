“Orlovi” protiv debitanta na Mundijalu: Evo gde možete gledati meč Srbije i Zelenortskih Ostrva

Fudbaleri Srbije igraju u Lisabonu prijateljsku utakmicu protiv Zelenortskih Ostrva u sklopu priprema za predstojeće obaveze, s obzirom na to da je protivnik naše selekcije učesnik Mundijala.

Biće to prva od dve provere za ekipu Veljka Paunovića. Naredni meč se igra petog juna protiv Meksika u 4 ujutru po našem vremenu.

Paunović će protiv Zelenortskih Ostrva i jednog od domaćina Mundijala imati priliku da vidi na koga može da računa od septembra kada počinje novi ciklus u Ligi nacija.

Utakmica između Srbije i Zelenortskih Ostrva je na programu od 17 časova i možete je gledati na kanalima RTS 2 i Arena Sport Premium 1.

Zajerčaronline/Alo/I.R.

