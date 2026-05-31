Beograd, 31. maja 2026.- Predsednik Aleksandar Vuèiæ izjavio je danas na sveèanoj akademiji povodom obeleavanja Dana Ministarstva unutranjih poslova i Dana policije da su pripadnici policije i MUP-a stub drave i istakao da je to najèasniji poziv za hrabre i odluène.

Vučić se obraća pripadnicima MUP-a: Izabrali ste najčasniji poziv, za hrabre, odlučne, za one koji nemaju pravo na suzu

Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležavaju se svečanom akademijom u Palati Srbije od 11 časova, a svečanosti prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić se obraća u Palati Srbija

„Hvala vam što ste danas ovde. meni je ostalo da govorim veoma kratko, samo kako bih pružio podršku pripadnicima MUP-a i policije. Vi ste svakao stub države, od Jakova Nenadovića do danas. U propisu od pre oko 160 godina stoji, ‘pripadnici policije dužni su, bez obzira na stanje, biti uljudni i predusretljivi. Zaštitnici bezbednosti i prava, a strogi gonitelji onih koji ga krše’. Mislim da radite jedan od najtežih poslova. Nikada nikoga niste zadužili, a svima ste krivi. Takav ste poziv izabrali. Ali je to i najčasniji poziv, za hrabre, odlučne, za one koji nemaju pravo na suzu, ali i za one koji znaju da od njih životi ljudi zavise“, rekao je Vučić na početku.

