Vučić se obraća pripadnicima MUP-a: Izabrali ste najčasniji poziv, za hrabre, odlučne, za one koji nemaju pravo na suzu
Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležavaju se svečanom akademijom u Palati Srbije od 11 časova, a svečanosti prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Vučić se obraća u Palati Srbija
„Hvala vam što ste danas ovde. meni je ostalo da govorim veoma kratko, samo kako bih pružio podršku pripadnicima MUP-a i policije. Vi ste svakao stub države, od Jakova Nenadovića do danas. U propisu od pre oko 160 godina stoji, ‘pripadnici policije dužni su, bez obzira na stanje, biti uljudni i predusretljivi. Zaštitnici bezbednosti i prava, a strogi gonitelji onih koji ga krše’. Mislim da radite jedan od najtežih poslova. Nikada nikoga niste zadužili, a svima ste krivi. Takav ste poziv izabrali. Ali je to i najčasniji poziv, za hrabre, odlučne, za one koji nemaju pravo na suzu, ali i za one koji znaju da od njih životi ljudi zavise“, rekao je Vučić na početku.
Vučić se obraća pripadnicima MUP-a: Izabrali ste najčasniji poziv, za hrabre, odlučne, za one koji nemaju pravo na suzu
Zajerčaronline/Alo/I.R.
ZAJEČARONLINE je vaš pouzdani izvor za najnovije vesti iz Srbije i regiona, uz aktuelne informacije iz svih oblasti života.
Predstavlja vaš prozor u svet informacija, donoseći vam brze, tačne i proverene vesti u svakom trenutku.
Sve vesti iz Hronike, Društva, Politike, Sporta i ostalih oblasti na jednom su mestu, proverene, tačne i dostupne u svakom trenutku.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar