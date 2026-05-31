Partizan završio prvi letnji posao – transfer je vredan dva miliona evra!

Senegalski ofanzivac Demba Sek i zvanično će ostati u Partizanu pošto su crno-beli odlučili da u potpunosti otkupe njegov ugovor od Torina za sumu od 2.000.000 evra, prenosi italijanski portal “Torinogranata”.

Momak rođen 2001. godine stigao je prošlog leta u Humsku na pozajmicu i iza sebe ima prilično promenljivu takmičarsku godinu. Iako je pokazao da poseduje izuzetne atletske i fizičke predispozicije, Senegalac je imao vidne probleme u samoj završnici akcija i realizaciji.

Ipak, u taboru beogradskog kluba očigledno imaju veliko poverenje u Seka i veruju da bi u narednoj sezoni mogao da izraste u jednog od ključnih nosilaca igre, pa se ovaj otkup smatra isključivo sportskim i fudbalskim potezom. Malo je verovatno da bi Partizan izdvojio ovoliki novac za transfer samo sa namerom da ga odmah preproda dalje, osim ukoliko klub već nema ozbiljne i sigurne garancije da za njega postoji druga milionska ponuda.

Partizan završio prvi letnji posao – transfer je vredan dva miliona evra!

Tokom minule sezone, Sek je zabeležio 40 nastupa u svim takmičenjima, postigao šest golova i podelio devet asistencija. Interesantno je da je nakon samo godinu dana provedenih u Beogradu, Partizan postao tim u kojem je ovaj fudbaler sakupio najviše odigranih mečeva u dosadašnjoj karijeri, što jasno govori o tome koliko mu je ranije u Italiji falio kontinuitet.

Zajerčaronline/24sedam/I.R.

ZAJEČARONLINE je vaš pouzdani izvor za najnovije vesti iz Srbije i regiona, uz aktuelne informacije iz svih oblasti života.

Predstavlja vaš prozor u svet informacija, donoseći vam brze, tačne i proverene vesti u svakom trenutku.

Sve vesti iz Hronike, Društva, Politike, Sporta i ostalih oblasti na jednom su mestu, proverene, tačne i dostupne u svakom trenutku. ZAPRATITE NAS I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA INSTAGRAM I FACEBOOK.