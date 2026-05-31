Košarkaški klub Partizan prihvatio da igra u Dubaiju mečeve finalne serije ABA lige

Košarkaški klub Partizan prihvatio je bezbednosne garancije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i igraće u Dubaiju mečeve finalne serije ABA lige.

“KK Partizan će u finalne borbe za odbranu regionalne šampionske titule krenuti iz Dubaija, da bi se posle dve uvodne utakmice serija preselila u Beogradsku arenu. ‘Parni valjak’ je uvažio bezbednosne garancije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kojim je potvrđeno da se finale može igrati na način da nijedan tim ne bude u podređenom položaju usled vankošarkaških dešavanja”, stoji u saopštenju Partizana.

Iz Partizana dalje ističu da, kao najtrofejniji klub u regionu, nikad nisu birali gde će izaći na megdan, i da su se uvek i svuda borili za čast i pobedu.

“U kratkoj istoriji međusobnih duela, crno-beli dosad nisu savladali Dubai u gostima, ali vera u crno-beli tim govori da će i tom nizu doći kraj. Delegacija KK Partizan kreće na put u utorak. Prva dva duela su na programu 4. i 6. juna u Dubaiju, posle čega se finalna serija od 10. juna seli u Beogradsku arenu”, zaključuje se u saopštenju “crno-belih”.

Osvajač ABA lige postaće klub koji prvi stigne do tri pobede.

Zajerčaronline/Alo/I.R.

