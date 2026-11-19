Vučić odgovorio Bakiću: Podneću ostavku, jer ste mi toliko odvratni da ne mogu da vas gledam
Šef poslanika naprednjaka u Skupštini Srbije Aleksandar Vučić burno je reagovao na izlaganje Jove Bakića o aferama odlazećeg režima, i šefa poslanika Studentske liste nazvao “lažovom” i “kriminalcem” koji je “brlog sam po sebi”, prenosi N1.
– To što ste histerično vikali i zaurlavali je slika i prilika vaše nemoći. Sad ću da dokažem kakav ste lažov i kriminalaci poručio je Vučić u replici na Bakićev govor u kojem je SNS nazvao “političkim krilom organizovanog kriminala”.
Vučić je optužio Bakića da se ponaša kao vrhunski kriminalac, kao i da zapoveda progon novinara i političkih protivnika.
– Nemojte da pretite novinarima, pretite kriminalcima koje ste dovodili na biračka mesta – rekao je Vučić.
Šef poslanika naprednjaka još jednom je najavio da neće sedeti pun mandat u Skupštini Srbije, odnosno da u nekom trenutku planira da podnese ostavku.
– Obradovaću vas i ja u jednom trenutku podnošenjem ostavke, jer znam da ne možete da podnesete da delite kiseonik sa mom – rekao je Vučić, a kao razlog za takvu odluku je naveo, “zato što ne mogu da vas gledam”.
– Toliko ste mi odvratni da ne mogu da vas gledam jer ste vi živa slika mog poraza. Da vam budem pošten vi ste slika i prilika mog poraza. Vi ste slika i prilika nesreće Srbije. I pošto ste slika i prilika nesreće Srbije, ja ne mogu da budem srečan.
Vučić odgovorio Bakiću: Podneću ostavku, jer ste mi toliko odvratni da ne mogu da vas gledam.
– A znam da će to vas mogo da usreći – poručio je Vučić.
Potom je rekao kako će ljudi sa liste SNS podnositi ostavke jer su na listi bili “samo zbog podške” i dodao kako će neki sa liste “sigurno napustiti” ovu stranku.
Zaječaronline/N1/M.M.
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