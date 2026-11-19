Andrej Vučić pretvorio Zavod za izradu novčanica u Topčideru u SNS generalštab i privatnu vilu

Andrej Vučić pretvorio Zavod za izradu novčanica u Topčideru u SNS generalštab i privatnu vilu

Kompleks Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca Narodne banke Srbije u Topčideru godinama je funkcionisao kao neformalni operativni centar Srpske napredne stranke pod komandom Andreja Vučića, savetnika generalnog direktora Zavoda.

To otkriva istraživanje Radara zasnovano na razgovorima sa zaposlenima u Zavodu i NBS, koji su potvrdili ranije svedočenja izvora iz MUP-a.

Andrej Vučić, brat bivšeg predsednika Aleksandra Vučića, imao je kancelariju na prvom spratu upravne zgrade (dok je kancelarija generalnog direktora bila u prizemlju sa ostalim rukovodiocima). Zaposleni su ga oslovljavali sa „šefe“, a često su citirali njegovu izjavu da u „njegovom Zavodu niko neće podrivati njegovog brata“. Posvećenost zaštiti vlasti išla je daleko izvan odvođenja radnika na mitinge: uključivala je prikupljanje kapilarnih glasova pritiskom na privatne kompanije i organizaciju predizbornog SNS kol-centra unutar kompleksa na dan izbora 25. oktobra.

Andrej Vučić pretvorio Zavod za izradu novčanica u Topčideru u SNS generalštab i privatnu vilu

Posebno je korišćena Vila guvernera (sazidana u vreme socijalističke Jugoslavije, sa apartmanima za šest guvernera republika) kao privatna rezidencija za primanje poseta. Tu je bio organizovan i SNS kol-centar, koji su vodile Marija Popović i Sanja Dimitrijević. Pored brojnog obezbeđenja, Vučić je imao posebnog čoveka koji mu donosi hranu. Za to je nabavljen i električni moped kako hrana ne bi stizala hladna. U parku je napravljen set sprava za vežbanje koje je smeo da koristi samo on. Zaposleni su opisivali atmosferu koja je više ličila na vojni štab ili privatno imanje. A tu se se okupljalo i po stotinjak naoružanih ljudi koji nisu bili zaposleni u Zavodu.

Sagovornici Radara nisu želeli da im se imena pominju u tekstu, iako su redakciji poznati.

Među dodatnim detaljima su i navodi da oštećene novčanice nisu uništavane već pet godina (što je bila uobičajena praksa) i da su posečena najstarija stabla radi boljeg pregleda kamerama obezbeđenja.

Kompleks zauzima površinu veću od pet hektara i pored glavne pogonske zgrade uključuje elektrokaloričnu centralu, garažu, zgrade za stanovanje osoblja i druge objekte.

Zajecaronline/Danas/N. S.

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