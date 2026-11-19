„Konačno imamo pismenog čoveka na čelu, cela Srbija je rekla DOSTA tiraniji“ Saša Mirković se oglasio povodom izbora Aleksandra Čupića za predsednika Skupštine

Vlasnik Hype produkcije i televizije Saša Mirković oglasio se na svom Instagram profilu povodom izbora Aleksandra Čupića za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

U opširnom obraćanju čestitao je građanima. Takođe je oštro kritikovao prethodno rukovodstvo i poručio da je došlo vreme da se na čelu institucija nađu stručni i dostojni ljudi. A ne „poluusmene ličnosti“ birane po poslušnosti.

U objavi, objavljenoj neposredno nakon završetka glasanja, Mirković je, između ostalog, napisao:

“Konačno da imamo pismenog čoveka na čelu Skupštine Republike Srbije, a ne poluusmene ličnosti koje su birane po poslušnosti a ne po stručnoj i ljudskoj vrednosti. Proganjan sam od bivšeg nam predsednika zato što sam se tome kao i mnogim drugim njihovim radnjama suprotstavio od 2015.god. Mnogi ljudi koji su se takodje usprotivili nažalost nisu više medju nama. Tada smo bili pojedinci laki za odstrel, danas je to CELA SRBIJA koja zna šta se sve dešavalo i koja je rekla DOSTA Tiraniji. “ napisao je Mirković i dodao:



“Čestitam svim gradjanima Srbije i želim nam da se nikada više nigde ne stidimo zato što nam je neki polusvet na čelu države. “

„Konačno imamo pismenog čoveka na čelu, cela Srbija je rekla DOSTA tiraniji“ Saša Mirković se oglasio povodom izbora Aleksandra Čupića za predsednika Skupštine

Mirković je posebno oštro prozvao Anu Brnabić, bivšu predsednicu Skupštine. Poručivši joj da napusti državnu vilu „koju joj nije brat ostavio“. I da povede „svoju ‘ženu’ u drugi prostor.

“Ajde Brnabić sada da napustiš državnu vilu koju ti nije brat ostavio i da i svoju “ženu” povedeš u neki drugi prostor, detetu želim sve najbolje u životu i sreća njegova što će sada moći i pravog tatu da upozna. “, napisao je Mirković.

Čestitao je svim građanima na „novom i u skorije vreme jedinom normalnom predsedniku Skupštine“. I čoveku koji se nalazi na mestu predsednika Republike, završivši rečima „Živeli!“

“Vojnici i pripadnici državnih službi ne moraju više da gledaju u patos dok slušaju komande ove sektašice. Čestitam svim gradjanima Srbije na novom a u skorije vreme i jedinom normalnom predsedniku Skupštine Republike Srbije i čoveku koji se nalazi na mestu predsednika Republike Srbije! Živeli!”, zaključio je Mirković.

Zajecaronline/N. S.

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