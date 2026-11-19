Važno obaveštenje u vezi sa isplatom depozita Alta banke: Ovo je adresa za primedbe građana

Građani koji imaju primedbe u vezi sa isplatom osiguranih depozita Alta banke u stečaju, mogu podneti reklamaciju toj banci, Banci Poštanska štedionica ili Agenciji za osiguranje depozita, objavila je agencija.

Važno obaveštenje u vezi sa isplatom depozita Alta banke: Ovo je adresa za primedbe građana

Takođe, deponenti Alta banke u stečaju mogu podneti zahteve za izdavanje potvrda neophodnih za isplatu osiguranog iznosa depozita radnim danima od 9 do 15 časova u Agenciji za osiguranje depozita.

Reč je o Potvrdi o osnovanosti potraživanja (ukoliko klijenti ne poseduju originalnu ili validnu dokumentaciju za isplatu), Potvrdi o razduženju neiskorišćenih čekova. Kao i Potvrdi o validnosti ovlašćenja za raspolaganje sredstvima.

Potvrda o validnosti ovlašćenja za raspolaganje sredstvima izdaje se za ovlašćenja izdata pre 3. novembra 2026. godine, odnosno pre pokretanja stečaja, samo u slučaju da je ovlašćeno lice pre pokretanja stečajnog postupka nad Alta bankom moglo raspolagati sredstvima deponenta u celosti.

Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad Alta bankom. Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika. A njen Upravni odbor doneo je odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima ALTA banke.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.