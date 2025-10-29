Izdvajamo Politika Vesti

Vučić: Očekujem posetu predsednika Uzbekistana u martu ili aprilu

29.10.2025.
FOTO:TANJUG/ TANJUG VIDEO/bs

Vučić: Očekujem posetu predsednika Uzbekistana u martu ili aprilu

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje održavanje sastanka mešovite komisije Srbije i Uzbekistana u januaru ili februaru, a zatim i posetu predsednika te zemllje Beogradu Šavkata Mirzijojeva u martu ili aprilu.

“Očekujemo u martu ili aprilu dolazak predsednika Mirzijojeva u Beograd i verujem da mnogo toga zajednički možemo da uradimo”, rekao je Vučić novinarima.

On je rekao da su mogli da vide kojom brzinom Uzbekistan napreduje.

FOTO: TANJUG/ TANJUG VIDEO/ nr

“Kina i centralnoazijske zemlje će ogromnom brzinom da napreduju. Oni imaju tigrovo oko, veliku želju da rade, da brže i više rade”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

foto: Promo

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! 

Preporučujemo:

Dodaj komentar