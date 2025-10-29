Vučić: Očekujem posetu predsednika Uzbekistana u martu ili aprilu

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje održavanje sastanka mešovite komisije Srbije i Uzbekistana u januaru ili februaru, a zatim i posetu predsednika te zemllje Beogradu Šavkata Mirzijojeva u martu ili aprilu.

“Očekujemo u martu ili aprilu dolazak predsednika Mirzijojeva u Beograd i verujem da mnogo toga zajednički možemo da uradimo”, rekao je Vučić novinarima.

On je rekao da su mogli da vide kojom brzinom Uzbekistan napreduje.

“Kina i centralnoazijske zemlje će ogromnom brzinom da napreduju. Oni imaju tigrovo oko, veliku želju da rade, da brže i više rade”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

