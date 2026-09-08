Tri horoskopska znaka koja najlakše opraštaju

Neki ljudi jednostavno ne umeju da odustanu od drugih. Čak i kada ih neko više puta povredi ili pokaže da nema nameru da promeni svoje ponašanje, oni će pronaći razlog da mu daju još jednu šansu.

Rak

Rakovi se veoma snažno vezuju za ljude koje vole i zbog toga im je posebno teško da preseku odnos koji ih povređuje. Kada nekome poklone poverenje, ne odustaju lako. Čak i kada vide da se određena osoba ponaša isto iznova i iznova, Rak će često pomisliti da joj samo treba još malo vremena. Može verovati da će se partner promeniti ako mu pruži dovoljno ljubavi, razumevanja i podrške. Zbog svoje empatije Rak često pronalazi opravdanja za tuđe postupke. Umesto da se zapita zašto neko tako postupa prema njemu, pokušava da razume šta je drugu osobu navelo na takvo ponašanje.

Vaga

Vage teško podnose konflikte i učiniće mnogo toga da sačuvaju mir u odnosima. Zbog toga ponekad previše lako prelaze preko stvari koje bi drugi ljudi smatrali ozbiljnim upozorenjem. Kada ih neko povredi, Vaga često pokušava da pronađe objašnjenje. Možda je osoba imala loš dan, možda je bila pod stresom ili će sledeći put postupiti drugačije. Ovakav način razmišljanja može biti znak velike tolerancije, ali može postati problem kada se ista situacija stalno ponavlja. Vaga tada ne prihvata ono što joj se pokazuje, već se drži slike o tome kakav bi odnos mogao da bude.

Ribe

Ribe su poznate po tome što ljude često posmatraju kroz ono što bi mogli da postanu, a ne samo kroz ono što trenutno jesu. Zbog toga umeju da vide potencijal čak i tamo gde ga drugi više ne primećuju. Njihova empatija je velika snaga, ali upravo zbog nje mogu zaboraviti na sopstvene granice. Ponekad toliko žele da pomognu drugoj osobi da počnu da opravdavaju ponašanje koje ih povređuje.

Zajecaronline/24 sedam/N.S.

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