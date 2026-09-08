„Čuvar ikone Svetog Đorđa“ i glumački ansambl filma predvođen Radošem Bajićem za vikend u Zaječaru
Na bioskopskom repertoaru predstojećeg vikenda, od 11. do 13. septembra, u sali Centra za kulturu u Kotlujevcu, je srpski dramski film „Čuvar ikone Svetog Đorđa“.
Film je u režiji Jelene Bajić Jočić, po tekstu Radoša Bajića, u produkciji Kontrast studija.
U subotu 12. septembra, od 20:00 časova publici u Zaječaru će se pokloniti predstavnici Kontrast studija i glumački ansambl filma predvođen Radošem Bajićem, koji glumi glavnu ulogu.
U filmu još igraju: Miona Marković, Vjera Mujović, Aleksandar Filimonović, Aleksandar Đurica, Slaviša Čurović, Nedeljko Bajić. Ali i zaječarski glumci: Nataša Petrović i Miloš Tanasković.
Film prati život malog-velikog čoveka sa obronaka planine Radan, na krajnjem jugu Srbije, Stanoja Reljića, koji, iako prepušten sam sebi, zaturen i ostavljen, ne želi da poklekne i braneći krsnu slavu, čast, dostojanstvo i pravo na slobodu, brani univerzalne principe života.
Koproducenti filma su Grad Zaječar i Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu ,,Zoran Radmilović”.
Cena karte je redovna. Film će biti prikazan sa početkom u 20 časova.
Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.
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