„Čuvar ikone Svetog Đorđa“ i glumački ansambl filma predvođen Radošem Bajićem za vikend u Zaječaru

Na bioskopskom repertoaru predstojećeg vikenda, od 11. do 13. septembra, u sali Centra za kulturu u Kotlujevcu, je srpski dramski film „Čuvar ikone Svetog Đorđa“.

Film je u režiji Jelene Bajić Jočić, po tekstu Radoša Bajića, u produkciji Kontrast studija.

U subotu 12. septembra, od 20:00 časova publici u Zaječaru će se pokloniti predstavnici Kontrast studija i glumački ansambl filma predvođen Radošem Bajićem, koji glumi glavnu ulogu.

U filmu još igraju: Miona Marković, Vjera Mujović, Aleksandar Filimonović, Aleksandar Đurica, Slaviša Čurović, Nedeljko Bajić. Ali i zaječarski glumci: Nataša Petrović i Miloš Tanasković.

Film prati život malog-velikog čoveka sa obronaka planine Radan, na krajnjem jugu Srbije, Stanoja Reljića, koji, iako prepušten sam sebi, zaturen i ostavljen, ne želi da poklekne i braneći krsnu slavu, čast, dostojanstvo i pravo na slobodu, brani univerzalne principe života.

Koproducenti filma su Grad Zaječar i Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu ,,Zoran Radmilović”.

Cena karte je redovna. Film će biti prikazan sa početkom u 20 časova.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.

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