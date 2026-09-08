Predsednik Srbije ugostio odbojkašice posle osvajanja bronze na Evropskom prvenstvu

Predsednik Aleksandar Vučić primio je danas srpske odbojkašice koje su osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu i zahvalio im u ime građana Srbije na tom uspehu.

Ujedno je istakao da je završen veliki odbojkaški cenar u koji će uskoro moći da se usele.

“Nekako smo naviknuti na medalje i postalo je normalno da te medalje osvajamo i ja sam vam beskrajno zahvalan. Ljudi vide samo kada se to kratko vreme radujete posle neke velike utakmice i kada vam te medalje stave oko vrata. Ne znaju koliko je rada i truda potrebno, koliko sati teškog, napornog treninga, koliko litara znoja morate da prolijete da biste došli do takvog uspeha”, rekao je Vučić.

Dodao je da je jedna mala zemlja kao što je Srbija evropska i svetska sila u ženskoj odbojci. Takođe je dodao da se nada da ćemo to ponovo da postanemo i u muškoj odbojci.

“Mislim da to istrajavanje na vrhu, koje ste napravile i nastavile, je nešto najvažnije i to pokazuje gde je mesto srpskoj odbojci u Evropi. Želim da čestitam svim članovima stručnog štaba, i želim da vam čestitam i na hrabrosti što ne uvek u lakim uslovima i ne uvek u lakoj atmosferi izdržite sve pritiske. Ali najbolji su oni koji pritisak mogu da podnesu, oni koji ne mogu pritisku da odole, da ostvaruju velika dela”, zaključio je predsednik.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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