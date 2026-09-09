Požari u ataru sela Rudna Glava i kod Golubinja lokalizovani

Na teritoriji Majdanpeka u ataru sela Rudna Glava, kao i u blizini mesta Golubinje požari na otvorenom prostoru su lokalizovani. Nastradalih nije bilo, niti povređenih, saopštio je MUP.

U Rudnoj Glavi požar je izbio 3. septembra i zahvatio je uglavnom nisko rastinje, ali je na nekoliko lokacija gorela i mešovita listopadna šuma. Izgorela su četiri napuštena objekta, a spaseno je nekoliko domaćinstava sa pokućstvom. U gašenju učestvovalo je više od 60 vatrogasaca – spasilaca iz Majdanpeka, Bora, Zaječara, Požarevca i Donjeg Milanovca sa 24 vozila. Učestvovali su i pripadnici Helikopterske jedinice sa dva helikoptera, pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Mosna”, zaposleni u JP “Srbijašume” i u lokalnoj samoupravi, ali i građani.

6. septembra izbio je požar u Golubinju. Vatrenu stihiju gasili su vatrogasci – spasioci iz Donjeg Milanovca i Bora, njih 11 sa pet vozila. Pomoć su im pružili zaposleni u Nacionalnom parku Đerdap, članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Majdanpeka i Kladova, kao i građani.

Samo od početka septembra, na teritoriji Borskog upravnog okruga, registrovano je 40 požara, od kojih je 36 bilo na otvorenom prostoru.

Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 44 požara na otvorenom prostoru, dodaje se u saopštenju MUP-a.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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