Vučić danas u 12 časova saopštava odluku o raspisivanju izbora, koji će biti održani 25. oktobra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će danas u 12 časova saopštiti odluke o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 25. oktobra.

Takođe je naveo da je do njega stigao obrazloženi predlog Vlade o raspuštanju Skupštine.

“Stigao je predlog. Sad bi trebalo da donesem dve odluke u skladu sa Ustavom i Zakonom o predsedniku. Prva je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, druga je odluka o raspisivanju izbora. I saopštiću obe odluke i ukaz i ovu odluku sutra tačno u 12:00. Izbori će biti održani u Srbiji 25. oktobra”, naveo je Vučić za RTS.

Predsednik je pozvao sve učesnike izborne kampanje da pokušaju da pronađu put do ljudi. Da sagledaju njihove potrebe, njihove brige, da se ne bave sobom i da pokušaju da se ne bave nasiljem.

Ujedno je istakao da će sa radošću prihvatiti svaki demokratski rezultat. “Mislim da je to važno za državu: čestitati protivnicima ukoliko oni pobede. Neću se ljutiti i ako ne čestitaju, navikao sam na to. Tako da, želim svima uspeh. A sutra ću još nešto o tome u 12:00 reći”, rekao je predsednik Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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