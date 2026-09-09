Pojedini potrošači u Zaječaru danas privremeno bez vode
Zbog kvara na vodovodnoj mreži, potrošači sledećih ulica danas će biti bez vode: deo Nikole Pašića, deo 1. Maja, Pionirska, 27. marta, Otona Župančića, Vladimira Nazora i Strumička.
Vode neće biti do 15 časova.
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Danas sunčano i veoma toplo, posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak
U Srbiji će danas biti sunčano, dok se posle podne na jugozapadu očekuje lokalni razvoj oblačnosti, uz poneki kratkotrajni pljusak, saopštava Republički hidrometeorološki zavod.
Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, koji će u Banatu povremeno biti i jak. Na jugozapadu zemlje posle podne duvaće jugozapadni vetar.
Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 °С.
Tokom noći na severu Srbije očekuje se naoblačenje mestimično sa slabom kišom.
U Zaječaru jutro sveže, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, istočni vetar. Minimalna temperatura 17° C, maksimalna dnevna 31° C.
Zajecaronline/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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