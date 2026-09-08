Zaječarski srednjoškolci kroz simulaciju učili o bezbednosti u saobraćaju

Učenici Srednjoškolskog centra u Zaječaru učestvovali su u preventivnoj aktivnosti posvećenoj bezbednom ponašanju u saobraćaju.

Kroz naočare koje simuliraju uticaj različitih opasnih faktora u saobraćaju, mladi su imali priliku da na sopstvenom iskustvu osete koliko se pažnja i sposobnost reagovanja mogu promeniti.

Policajci su razgovarali sa učenicima o bezbednom ponašanju u saobraćaju, posledicama nepažnje i rizicima kojima su učesnci izloženi u saobraćaju.

Svoje programe su predstavili i Kancelarija za mlade Grada Zaječara i Zavod za javno zdravlje „Timok “.

Cilj ove aktivnosti je da se mladima pošalje poruka da u saobraćaju nema mesta za nepažnju, jer jedan trenutak može promeniti sve.

Zajecaronline/MUP/N.S.

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