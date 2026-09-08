Nove takse MUP-a: Od 12. septembra nove cene za dokumenta i tablice

Vlada Srbije donela je Uredbu o izmeni Uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge. Novi iznosi primenjivaće se od 12. septembra.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, po toj uredbi taksa koja predstavlja troškove izrade lične karte za lice kome je odobreno pravo na azil i koja iznosi 1.920 dinara će se primenjivati od 1. oktobra.

Nove takse MUP-a: Od 12. septembra nove cene za dokumenta i tablice

U ovoj uredbi je navedeno da će se od 12. septembra pored iznosa taksi propisanih za usluge izdavanja javnih isprava, ličnih dokumenata i registarskih tablica, na račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca uplaćivati i iznos koji predstavlja troškove njihove izrade.

Putna ispravu koja se izdaje u skladu sa propisima o azilu i privremenoj zaštiti iznosi 5.880 dinara. Za dozvolu za privremeni boravak stranaca, odnosno jedinstvenu dozvolu i ličnu kartu za strance po 2.028 dinara.

Za vozačku dozvolu uplaćivaće se 444 dinara, za probnu vozačku dozvolu 468 dinara. 858 dinara uplaćivaće se za saobraćajnu dozvolu i 60 dinara za potvrdu o privremenoj registraciji. Dok će se po 342 dinara uplaćivati za registracionu nalepnicu za unutrašnju i za spoljašnju upotrebu.

Par registarskih tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila koštaće 1.380 dinara.

Nove takse MUP-a: Od 12. septembra nove cene za dokumenta i tablice

Registarske tablice, par za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz sa oznakom “TX” će koštati 1.380 dinara, a toliko će se izdvajati i za komad posebne zadnje registarske tablice za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila.

Komad registarske tablice za motocikle i teške tricikle za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle biće po 696 dinara. Takođe i registarska tablica za priključno vozilo za traktor (komad) biće po toj ceni. A par registarskih tablica za motokultivatore, za traktore i radne mašine po 960 dinara.

Nove takse MUP-a: Od 12. septembra nove cene za dokumenta i tablice

Za priključna vozila registarska tablica (komad) biće 780 dinara, a registarska tablica za priključno vozilo duplikat 1.560 dinara.

Par crvenih registarskih tablica za motorna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija i metalne tablice kojima se obavlja probna vožnja, sa rokom važenja od jedne godine (par) koštaće 1.380 dinara.Kartonske tablice za privremeno označavanje vozila “Proba” (par) plaćaće se 462 dinara.

Kolekcionarska dozvola će se plaćati 360 dinara.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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