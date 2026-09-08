AKCIJA HAPŠENJA KRIMINALNE GRUPE! „PASATOM“ HTEO DA IZGURA LUKASA U PROVALIJU SA AUTO-PUTA: Nebojša Mitrović iz Pala i još TRI LICA LIŠENI SLOBODE!

AKCIJA HAPŠENJA KRIMINALNE GRUPE!

U spektakularnoj akciji Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske uhapšen je Nebojša Mitrović iz Pala. Isti onaj koji je „pasatom“ više puta udario u „Rendž rover“ Ace Lukasa na putu Ljubogošta Podromanija i pokušao da ga izgura s puta u provaliju.

Pored njega uhapšen je i Milutin Mića Danilović, a sumnja se da su se bavili trgovinom droge i oružja kao deo organizovane kriminalne grupe.A

U akciji su uhapšene ukupno četiri osobe.

Pored Mitrovića i Danilovića, među uhapšenima su i Aleksandar Nikolić. Kome je nedavno određen kućni pritvor zbog sumnje da je pomogao u pokušaju ubistva Davora Dabića u Istočnom Novom Sarajevu, kao i Vladimir Grubačić. Tri osobe uhapšene su u Istočnom Sarajevu, a jedna u Bileći.

Akcija je sprovedena u saradnji sa Tužilaštvom BiH na osnovu dokaza prikupljenih dešifrovanjem aplikacije Skaj.

Grupi se na teret stavlja da su kao organizovana kriminalna grupa počinili krivična dela neovlašćene proizvodnje i prometa drogom, kao i nedozvoljene proizvodnje i prometa oružjem.

Mitrović je široj javnosti ostao upamćen upravo po tom incidentu sa Acom Lukasom. Tada je u opasnoj jurnjavi „pasatom“ pokušao da izgura pevačev luksuzni džip.

U toku su pretresi na više lokacija koje su koristili osumnjičeni. Detalji akcije biće poznati po njenom okončanju.

Zajecaronline/izvor: atvbl.rs/J.V.

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