Krkobabić: Miholjski susreti sela iznedrili izložbu sireva u Krivom Viru sa više od 50 izlagača

Na otvaranju petih Miholjskih susrete sela u Boljevcu i u sklopu njih sirijade u Krivom Viru, ministar za brigu o selu Milan Krkobabić naveo je da su Miholjski susreti iznedrili Krivovirsku sirijadu, na kojoj je svoje proizvode predstavilo više od 50 izlagača i privuklo nekoliko hiljada posetilaca.

“Ko nije čuo za autohtonu krivovirsku žuju i jedinstven ovčiji sir, sada, posle pet godina trajanja ove manifestacije, zna. A oni koji su ga probali, pamtiće njegov prepoznatljiv ukus”, izjavio je Krkobabić, navodi se u saopštenju Ministarstva za brigu o selu.

Izložba sireva u Krivom Viru, posvećena tradiciji proizvodnje sira i stočarstvu ovog kraja, nastala je na prvim Boljevačkim Miholjskim susretima sela 2022. godine. Od tada je iz godine u godinu okupljala sve veći broj proizvođača i posetilaca. Tako je prerasla u prepoznatljivu manifestaciju koja danas u Krivi Vir dovodi izlagače iz čitave zemlje.

Krkobabić: Miholjski susreti sela iznedrili izložbu sireva u Krivom Viru sa više od 50 izlagača

Predsednik Mesne zajednice Krivi Vir Mikica Milanović ističe da je manifestacija iz godine u godinu sve veća, kao i da ovakve manifestacije imaju veliki značaj za male sredine i njihovu prepoznatljivost.

Poseban deo programa bio je posvećen kulturno-umetničkim društvima, koja su u nastupima izvela izvorne pesme, igre i folklor ovog dela Srbije.

Osim podrške za održavanje Miholjskih susreta pet godina zaredom, Opština Boljevac je do sada kroz različite programe Ministarstva za brigu o selu potpomognuta sa 24,4 miliona dinara.

Kroz Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, useljeno je sedam napuštenih seoskih kuća. Takođe, zahvaljujući ostalim programima ovog Ministarstva, bespovratna sredstva dobila je i jedna zadruga. Kupljen je i minibus za prevoz seoskog stanovništva, navodi se u saopštenju.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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