Poseta predsednika Uzbekistana Srbiji: Srbija i Uzbekistan ispisuju novu stranicu zajedničke istorije

Predsednik Aleksandar Vučić je istakao da mu je veliko zadovoljstvo što danas u Beogradu imamo priliku da ugostimo Mirzijojeva koji se u svojstvu predsednika nalazi u prvoj poseti Srbiji. Ujedno je i poručio da su Srbija i Uzbekistan, dve zemlje koje su udaljene hiljadama kilometara, bliske po duhu gostoprimstva, časti i uzajamnom poštovanju i danas ispisuju novu stranicu zajedničke istorije.

Vučić uručio Orden Republike Srbije predsedniku Uzbekistana Mirzijojevu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu.

“Čast mi je što mogu da uručim Orden na ogrlici, najvišu državnu nagradu za izuzetne zasluge za razvoj prijateljskih odnosa Republike Srbije i Republike Uzbekistana. Visoko odlikovanje predstavlja priznanje vašoj ličnoj ulozi i doprinosu razvoju Srbije i Uzbekistana”, rekao je Vučić.

Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev izjavio je da je uveren da će njegova poseta, kao prvog predsednika Uzbekistana u istoriji koji je posetio Srbiju, dati novi podsticaj i kvalitet odnosima dve zemlje. Mirzijojev je, tokom plenarnog sastanka delegacija dve zemlje, zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministrima Vlade Srbije na srdačnom dočeku. Istakao je da se delegacija Uzbekistana u Beogradu oseća kao kod kuće. Takođe je pohvalio predsednika Srbije na posednom doprinosu unapređenja odnosa dve zemlje.

Predsednici Srbije i Uzbekistana potpisali su Zajedničku izjavu između Srbije i Uzbekistana o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Ujedno je na ceremoniji u Palati ”Srbija” razmenjeno i 20 bilateralnih dokumenata iz različitih oblasti.

Beograd dobija Taškentsku ulicu, nazvanu po prestonici Uzbekistana

Tokom zvanične posete Srbiji predsednika Uzbekistana, saopšteno je da će u naselju ”Beograd na vodi” jedna ulica biti nazvana po Taškentu – glavnom gradu Uzbekistana. Istaknuto je da je imenovanje Taškentske ulice u Beogradu čin koji predstavlja izraz bliskosti, međusobnog poštovanja i prijateljstva između Srbije i Uzbekistana.

Avio linija Beograd – Taškent biće otvorena u narednih sedam do osam meseci

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio da bi direktna avio-linija Beograd – Taškent mogla da bude uspostavljena već u narednih sedam do osam meseci.

“Za povezivanje ljudi, povezivanje privrede, povezivanje kompanija. Razume se i bolje upoznavanje jednih sa drugima. Više turista će ići u Uzbekistan, i u Samarkand, Buharu i Taškent, i verujem da će veliki broj ljudi iz Uzbekistana dolaziti u našu zemlju”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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