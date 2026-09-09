Četiri ulice u Zaječaru danas bez vode zbog popravke kvara

Zbog popravke kvara na vodovodnoj mreži, sledeće ulice u Zaječaru biće danas bez vode: Jurije Gagarina, Jeremije Ilića, Triglavska i Podgorska.

Najavljeno je da vode neće biti do 15 časova.

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Danas sunčano i veoma toplo, posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak

U Srbiji će danas biti sunčano, dok se posle podne na jugozapadu očekuje lokalni razvoj oblačnosti, uz poneki kratkotrajni pljusak, saopštava Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, koji će u Banatu povremeno biti i jak. Na jugozapadu zemlje posle podne duvaće jugozapadni vetar.

Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 °С.

Tokom noći na severu Srbije očekuje se naoblačenje mestimično sa slabom kišom.

U Zaječaru jutro sveže, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, istočni vetar. Minimalna temperatura 17° C, maksimalna dnevna 31° C.

Zajecaronline/N.S.

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