Privremeno isključenje struje u Zaječaru 10. septembra

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na redovnom održavanju mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga u četvrtak, 10. septembra, bez električne energije biće deo naselja Pišura (Borovačka ulica) u Zaječaru, u periodu od 9:30 do 11 časova.

Takođe, bez struje u Zaječaru biće i ulica Španskih boraca, Dragojla Dudića, Mariborska, Gojkova i deo ulice Miloša Obilića, u periodu od 11 do 13 časova.

Zaječaronline/N.S.

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