Vučić raspustio Skupštinu i raspisao vanredne izbore za 25. oktobar

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je danas Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i Odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra.

Odluku je doneo na osnovu obrazloženog predloga Vlade Srbije od 7. septembra. A u Ukazu se navodi da raspušta Skupštinu Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine.

Ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Vučić je potpisao i Odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike za 25. oktobar 2026. godine. Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom obavljivana u Službenom glasniku Republike Srbije. Izbore za narodne poslanike sprovešće organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba Zakona o izboru narodnih poslanika.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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