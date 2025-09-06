VUČIĆ O RAZGOVORU SA PUTINOM!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, između ostalog, komentarisao i susret sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kini.

Vučić je jasno poručio da Putin veoma ceni što nismo uveli sankcije Rusiji.

„Ceni to predsednik Putin, i imali smo dobar, korektan, otvoren razgovor. Bilo je gotovo celo rusko rukovodstvo, uključujući i Lavrova i Ušakova., Rešetnjikov… Svi su bili na tom sastanku. Oni su naravno došli zbog Kine. Kada se priča o tome u kakvim sam ja odnosima sa Putinom, meni je to glupo do bola. Ja predstavljam Srbiju i interesuju me građani Srbije. Njega interesuju građani Rusije“, započeo je predsednik.

VUČIĆ O RAZGOVORU SA PUTINOM!

„Da li me lično ceni Vladimir Putin, ja mislim da najbolje govori to kome je Vladimir Vladimirović dodelio orden. I to orden Aleksandra Nevskog. Sećam se ja našeg devetog susreta, pre nekih osam, devet godina. Kaže on meni: ‘Vidim ja da Srbija ide u NATO’. I ja rekoh ne razumem. On kada hoće da pokaže dominaciju utiša malo. I ja sam slušao i rekao jasno da ne planiramo da uđemo u NATO. I to on i danas vidi da su bile gluposti. Te stvari su mu pričali naši lažni rusofili, koji hoće da pokvare naše odnose sa Rusijom“, otkrio je on.

„Sa Rusima smo razgovarali o održavanju naših migova, a sa predstavnicima brojnih kompanija o njihovom dolasku u Srbiju. Ukupno sam razgovarao sa 13 ili 14 kompanija i njihovim predstavnicima. I zadovoljan sam što im otvaramo vrata da ovde prave fabrike i učestvuju u pravljenju ekonomskog napretka naše zemlje“, izjavio je Vučić.

Zajecaronline.com/Alo