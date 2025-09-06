„NIJE SINOĆ BILO NAJGORE VEČE“ Vučić o haosu u Novom Sadu: Ljudi su pozvani da tuku policiju

Vučić o haosu u Novom Sadu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o najaktuelnijim temama u programu uživo.

Prikazan je prilog sa sinoćnjeg protesta gde ga je jedna žena psovala. Vučić ističe da je to slika i prilika njihovog programa, planova i ideja.

„Ja danima već ne spavam, umoran sam i teško mi je da se koncentrišem. I gledam da vodim računa šta ću da kažem. Ali ovo je slika i prilika mržnje koju neko širi. Nije meni do ove gospođe, ona je samo o sebi sve rekla. Već zbog ovih koji glume novinare a sladostrasno se smeju na ovakve izjave. Šta ćete vi da uradite za ljude u Srbiji. Hajde da stvari demistifikujemo i kažemo šta se dogodilo“, rekao je predsednik.

Vučić ističe da sinoć nije bilo najgore i najteže. Gora situacija bila je u Valjevu pre petnaestak dana.

„Sinoć su pozvani ljudi iz cele Srbije da dođu u Novi Sad, da se obračunavaju sa policijom. Oni to nisu krili. Međutim, ovde ima nešto što je za mene enigma. Skupilo se nekih 7.000 ljudi u Novom Sadu. Da se razumemo, za mene je veliki broj i kada je 70 ljudi. U celoj Srbiji je juče bilo 9.300 ljudi, koje su oni okupili. Nekada je sam Novi Sad skupljao po 17.000 ljudi. Dakle, neće ljudi da učestvuju više u nasilju. Ali za mene ima jedna enigma. Svi smo, svi u Srbiji, i vi i ja, nedvosmisleno videli da oni podižu ogradu. Ti kriminalci sa fantomkama na glavama. Neki drži motku od 3-4 metra dužine, i udara policajce. Gađaju ih pirotehnikom. Policajci se ne pomeraju. I svako vidi šta se zbiva, apsolutno svako.

Ti divni policajci, koji su i očevi i sinovi… Kako smo došli dotle, da novinar neke televizije, to sam jutros video, ide onaj Kokanović, koji je sramota političke scene Srbije, neobrazovan, primitivan i bahat čovek, koji bi nećete verovati trebalo da vodi Srbiju sutra. Pa on im je u prvih 20 na listi toj studentsko blokaderskoj. I on se prostre po putu kao krava, niko ga ne dira, i onda viče jao nemojte da me napadate. Potom mu momak iz Žandarmerije pruža ruku da ga podigne, a on ponovo skiči. I novinar N1 kaže vidite kakva je ovo brutalnost policije. Jesmo li mi svi odjednom izgubili vid“, upitao je predsednik.

Zajecaronline.com/alo