VUČIĆ KAO KRALJ SUNCE! Na konstitutivnoj sednici reč „JA“ izgovorio čak 107 puta za dva sata i 40 minuta!

Francuskom kralju Luju XIV pripisuje se čuvena izjava „Država, to sam ja!“, koja je postala simbol apsolutne vlasti.

Sudeći po učestalosti zamenice „ja“ u Vučićevom obraćanju, poređenje sa Kraljem Suncem samo se nameće. Koliko puta jedan čovek može da kaže „ja“ u jednom govoru?

Prema svežoj analizi, poslanik Aleksandar Vučić je tokom jučerašnje konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije reč „ja“ izgovorio čak 107 puta, dok je njegovo ukupno obraćanje, računajući sva javljanja tokom sednice, trajalo oko dva sata i 40 minuta.

VUČIĆ KAO KRALJ SUNCE! Na konstitutivnoj sednici reč „JA“ izgovorio čak 107 puta za dva sata i 40 minuta!

U stilu apsolutnog monarha svaka rečenica se vrti oko njegove osobe. Ja sam uradio, ja sam odlučio, ja ću, ja mislim, ja sam kriv. Kao da je Versaj preselio u Dom Narodne skupštine, a Sunce koje obasjava sve postalo je jedan čovek koji i posle izbornog poraza ne može da prestane da govori o sebi.

Poređenje nije novo. Još pre deset godina analitičari su primećivali da Vučić poistovećuje sebe sa državom, baš kao Luj XIV. Sada, u opozicionim klupama, to postaje još očiglednije. 107 puta „ja“ za manje od tri sata. To je prosečno jedno „ja“ na svakih 90 sekundi.

Da li je ovo stil vladara koji i dalje veruje da je država on. Ili navika koja otkriva koliko se centar moći svodila na jednu osobu? U Versaju se govorilo o sjaju i moći, a u Beogradu o istom principu samo u modernom izdanju. Država to sam ja, a „ja“ se ponavlja dok ne postane jedina stvar koju čujemo.

Zajecaronline/Serbian Times/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.