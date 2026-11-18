Narodni poslanik Saveza vojvođanskih Mađara: Podržaćemo Čupića za predsednika Narodne skupštine
Narodni poslanik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor izjavio je da će SVM podržati Aleksandra Čupića kao kandidata Studentske liste za predsednika Narodne skupštine.
“Politički kriterijum u ovom trenutku ispunjava isključivo Aleksandar Čupić zbog toga što iza njega stoji vladajuća većina“, rekao je Pastor tokom sednice Narodne skupštine.
On je istakao da je Savez vojvođanskih Mađara u prethodne dve decenije uvek glasao za kandidata za predsednika Narodne skupštine iza kojeg je stajala većina.
“Želimo da to pokažemo kao akt dobre volje i pružene ruke. To nema veze sa tim da li će SVM biti deo vladajuće većine ili neće“, poručio je narodni poslanik Saveza vojvođanskih Mađara, Balint Pastor.
Zajecaronline/Nova.rs/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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