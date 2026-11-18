Narodni poslanik Saveza vojvođanskih Mađara: Podržaćemo Čupića za predsednika Narodne skupštine

Narodni poslanik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor izjavio je da će SVM podržati Aleksandra Čupića kao kandidata Studentske liste za predsednika Narodne skupštine. “Politički kriterijum u ovom trenutku ispunjava isključivo Aleksandar Čupić zbog toga što iza njega stoji vladajuća većina“, rekao je Pastor tokom sednice Narodne skupštine. On je istakao da je Savez vojvođanskih Mađara u prethodne dve decenije uvek glasao za kandidata za predsednika Narodne skupštine iza kojeg je stajala većina. “Želimo da to pokažemo kao akt dobre volje i pružene ruke. To nema veze sa tim da li će SVM biti deo vladajuće većine ili neće“, poručio je narodni poslanik Saveza vojvođanskih Mađara, Balint Pastor.

Zajecaronline/Nova.rs/N. S.

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