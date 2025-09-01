VUČIĆ ISPUNIO OBEĆANJE! Cene niže između 10 i 20 odsto!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispunio je obećanje koje je dao 24. avgusta, a tiče se cena u prodavnicama.
Cene u prodajnim objektima su danas niže su nego pre uvođenja novih ekonomskih mera.
VUČIĆ ISPUNIO OBEĆANJE!
„Dakle ogromne uštede za građane. Da bi ljudi razumeli šta to znači, to ne znači da će vam svaki proizvod biti ne znam 20 odsto niži, ili 30 odsto ili 10 odsto. Zavisi od proizvoda. Mi očekujemo da će efekat biti u ukupnom smanjenju cena veći od 15 odsto.
Zajecaronline/Hypetv.rs/alo.rs/ N.B
