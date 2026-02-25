Vučić ide u dvodnevnu posetu Kazahstanu: Sastanci sa predsednikom i premijerom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Republici Kazahstan.

Tokom boravka u Astani, Vučić će se sastati sa predsednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevim i sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim, a tom prilikom biće

potpisano i više bilateralnih dokumenata, saopštila je pres služba predsednika.

U okviru posete, predsedniku Vučiću biće dodeljen Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Republike Kazahstan.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

