Vučić: Dobili smo od sekretara Skupštine poziv za konsultacije u petak, učestvovaćemo

Nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić izjavio je danas je ta lista danas dobila od sekretara Skupštine Srbije poziv za konsultacije u petak. Pa naveo da će se predstavnici te liste pojaviti na konsultacijama.

Naveo je da će lista “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” prisustvovati i konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije i dodao da je ostalo još da se postigne dogovor oko imena poslaničke grupe.

“Bila je ideja da bude ‘Srbija protiv terora’, što bi odgovaralo trenutku u kojem živimo, ali vas to u političkom smislu negde ograničava u budućnosti, pa ćemo videti da li će to biti samo privremeno ime ili ćemo ili trajno, ili ćemo doneti odluku o nekom drugom nazivu poslaničke grupe“, rekao je on.

Pozvao je sve članove i simpatizere SNS-a i liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” da se ujedine, da se ne plaše terora i da se u skladu sa zakonima, demokratskim normama, organizuju i pripremaju za teško i, kako je rekao, ne kratko opoziciono delovanje.

“Svakako će deo ljudi otići sam. Oni koji su bili najbahatiji, najarogantniji, a koji su uvek tu bili samo zbog vlasti. Neke ćemo mi da sklonimo. Najvažnija stvar je da polako krenemo u borbu za povratak poverenja građana”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.