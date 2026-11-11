Ujedinjeni Arapski Emirati zatvorili plažu zbog izlivanja nafte

Vlasti grada Hor Fakan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) zatvorile su danas plažu Al Lulujah nakon što je duž obale primećeno izlivanje nafte, saopštile su gradske vlasti.

Kako napominje Rojters, lokalne vlasti nisu navele uzork incidenta niti dodatne detalje.

UAE su tokom proteklih nedelja zatvorili više plaža u okviru napora da obuzdaju izlivanje nafte iz tankera u priobalnim vodama.

Od početka rata SAD i Izraela protiv Irana, napadi na trgovačke brodove u pomorskim koridorima Persijskog zaliva povećali su bezbednosne rizike za pomorski saobraćaj i zabrinutost zbog mogućih posledica sukoba po životnu sredinu.

Britanska organizacija za pomorsku trgovinu (UKMTO) saopštila je u subotu da je došlo do incidenta u kojem su učestvovali teretni brod za rasuti teret i vojne snage, oko 18 nautičkih milja istočno od Hore Fakana, u Omanskom zalivu. Za sada nije poznato da li je zatvaranje plaže povezano sa tim incidentom. UKMTO je ranije saopštio da uticaj događaja na životnu sredinu nije poznat.

UAE u velikoj meri zavise od postrojenja za desalinizaciju morske vode za snabdevanje stanovništva pijaćom vodom, dok se duž obale nalaze i važne luke i industrijska postrojenja, zbog čega je svako zagađenje priobalja posebno osetljivo pitanje za tu zemlju, napominje Rojters.

Zaecaronline/tanjug/J.V.

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