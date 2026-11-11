Tužilaštvo demantovalo Milenijum Tim: Naloženo hapšenje, nisu dali izjave, advokati stopirali postupak izuzećem

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu demantovalo je saopštenje Milenijum Tima da vlasnici kompanija nisu uhapšeni i da su dali izjave u policiji.

Tužilaštvo navodi da su 10. novembra izdati pisani nalozi za pronalaženje i hapšenje odgovornih lica iz „Millennium Team“ i „Danube Riverside“ zbog sumnje na građenje bez dozvole na lokaciji Hotela Jugoslavija. Osumnjičeni (S. V., I. B. i A. Đ.) nisu dali izjave u policiji.

Policija je najpre odlagala hapšenje tražeći pisani nalog, a kada su privedeni, advokati su podneli zahteve za izuzeće postupajućeg tužioca, glavnog tužioca Trećeg OJT i dva veštaka, čime je postupak privremeno stopiran. Tužilaštvo kritikuje Više javno tužilaštvo što spise prima tek u četvrtak i poziva na hitno odlučivanje.

Izvor: Kurir / saopštenje Trećeg OJT Beograd

Zajecaronline/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.