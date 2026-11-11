Glasanje za dobitnike nagrade Turistički cvet do 29. novembra

Na sajtu Turističke organizacije Srbije (TOS) danas je počelo glasanje publike za ovogodišnje dobitnike nagrade Turistički cvet, a zainteresovani će moći da glasaju do 29. novembra.

Nagrada se dodeljuje u kategorijama turistička organizacija, turistička manifestacija, turistička agencija, ugostiteljski objekat za smeštaj – hotel, ostali ugostiteljski objekti za smeštaj, pravni subjekt za doprinos unapređivanju turističke ponude i promocije turizma, influenseri i blogeri i elektronski i štampani mediji.

Turistički cvet se dodeljuje za značajna ostvarenja u podizanju kvaliteta turističkih usluga, kao i za doprinos razvoju, unapređenju i promociji turizma u zemlji.

Ove godine nagrada se dodeljuje 41. put.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.